Maiores construtoras unem-se para apoiar formação no setor

O setor precisa de 80 mil profissionais. © Ana Rivera/Global Imagens

As construtoras Casais, Mota-Engil e Teixeira Duarte decidiram unir esforços para apoiar a formação de jovens provenientes dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) promovida pelo CICCOPN (Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Norte), num momento em que o setor atravessa uma grave crise de falta de mão-de-obra.

As três construturas, todas com presença em África, assinaram esta terça-feira um protocolo com o CICCOPN, comprometendo-se a fornecer contentores dormitórios para incrementar a capacidade de alojamento do centro e a receber os formandos nas suas empresas para formação prática em contexto de trabalho.

A indústria da construção necessita atualmente de 80 mil profissionais, lembrou Manuel Reis Campos, presidente da associação do setor, à margem da cerimónia, que assinalou também os 40 anos da fundação do CICCOPN.

Só o grupo Casais precisa de contratar mais 1500 trabalhadores nos próximos 18 meses para responder às obras em carteira, ao PRR e assegurar resposta ao crescimento da atividade internacional, avançou também na ocasião António Carlos Rodrigues, CEO do grupo português.

O CICCOPN está a ministrar desde setembro do ano passado cursos na área da construção, com equivalência ao 12º ano, a jovens de S. Tomé e Príncipe e prepara-se para receber depois do verão estudantes de Moçambique.

Segundo Rui Valente, diretor do CICCOPN, o protocolo com as três construtoras irá permitir receber dois blocos de dormitórios, com capacidade para 32 camas, o que irá incrementar para 120 unidades a capacidade de alojamento do centro de formação.

O responsável adiantou ainda que estes jovens terão "seguramente" emprego nas construtoras portuguesas, mas o objetivo dos cursos protocolados com os PALOP é beneficiar os países de origem com mão-de-obra qualificada.

No ano passado, o CICCOPN ministrou ações de formação a cerca de 11 mil pessoas, entre cursos com equivalência ao 12º ano, de reconversão e de atualização de conhecimentos.