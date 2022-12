Mais 500 milhões reforçam apoios extraordinários à energia

Os ministros da Economia e do Mar, António Costa Silva (E), e do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro (D), na apresentação do pacote de medidas de apoio extraordinário às empresas com consumos relevantes de eletricidade e gás, no Ministério da Economia e do Mar, em Lisboa, 14 de dezembro de 2022. © ANDRÉ KOSTERS/LUSA

O Ministro da Economia e do Mar, António Costa e Silva, anunciou esta tarde um reforço dos apoios extraordinários à eletricidade. Em conferência de imprensa conjunta com o Ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, o governante revelou a injeção de 500 milhões de euros adicionais para o apoio à contenção do aumento do preço da eletricidade para as empresas, que se juntam aos 2000 milhões de euros previamente anunciados em outubro. Nas palavras de Costa e Silva, este é "um pacote muito significativo" que visa, acrescenta Duarte Cordeiro, "proteger desde já os aumentos esperados para 2023".

O Ministro do Ambiente explica ainda que este valor adicional provém de "disponibilidades que existem ainda do Orçamento do Estado de 2022", nomeadamente, do ISP (Imposto Sobre o Petróleo), da CESE (Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético) e dos leilões das licenças de emissão de gases de estufa. A transferência destes valores será realizada através dos mecanismos habituais garantindo, assume o ministro, "que a indústria nacional pode continuar a trabalhar normalmente, contribuindo, como tem feito, para o aumento da competitividade internacional do país".

O novo pacote de 500 milhões de euros será igualmente contemplado na proposta tarifária da ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos), cuja versão final será apresentada amanhã, dia 15 de dezembro. Recorde-se que a primeira versão da proposta tarifária da ERSE para a contenção dos preços da eletricidade foi apresentada em outubro, logo após o anúncio do pacote extraordinário de 2000 milhões de euros.

A contenção nas tarifas da eletricidade implica uma redução no custo do acesso às redes o que representa, segundo os números do governo, uma diminuição na ordem dos 35% na fatura final dos consumidores industriais, e de cerca de 80% na fatura final dos consumidores domésticos, apesar dos aumentos já anunciados por alguns comercializadores. Duarte Cordeiro garante que, com o efeito do mecanismo ibérico, "o impacto nos consumidores será pouco significativo".

Já o apoio extraordinário ao gás conta com uma dotação de mil milhões de euros durante o ano de 2023, vigorando "até que este valor se esgote e com a possibilidade de ser reavaliada a sua necessidade", disse. Com este apoio, o governo garante aos grandes consumidores (com consumos anuais superiores a 10 000 m3), uma poupança na ordem dos 42 euros por megawatt, a partir de fevereiro. O desconto, que incide sobre 80% do consumo faturado, na primeira fatura será aplicado no mês seguinte. Ou seja, as empresas terão que pagar primeiro para depois usufruírem do desconto.

Duarte Cordeiro salientou ainda que, segundo o Eurostat, Portugal tem atualmente os preços de eletricidade e de gás mais baixos da Europa, muito por força do mecanismo ibérico, mas também pela utilização de fontes renováveis que, em território nacional, representam uma fatia maior do que nos restantes estados-membros.