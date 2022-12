Mais de 11 mil trabalhadores abrangidos pelo Compromisso Emprego Mais Sustentável

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. © LUSA

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, afirmou hoje que o Compromisso Emprego Mais Sustentável, apoio criado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), abrangeu até ao momento 11 mil trabalhadores.

"O apoio à contratação de trabalhadores com contratos permanentes já abrangeu, até ao momento, 11 mil trabalhadores", afirmou a ministra, à margem da inauguração do Centro de Formação e Inovação GENE HAAS, no núcleo do CENFIM em Oliveira de Azeméis.

A medida Compromisso Emprego Sustentável consiste num apoio financeiro a empresas que contratem sem termo desempregados inscritos nos centros de emprego.

Em declarações à Lusa, a ministra afirmou que a inauguração daquele espaço de formação representa "um dia marcante", em particular, pela concretização do PRR e para a qualificação na formação.

"O PRR prevê cerca de 200 milhões de euros de investimento nos centros de formação, seja do Instituto Emprego e Formação Profissional (IEFP) ou de centros de formação protocolares com a indústria para investir em 22 mil lugares", acrescentou.

Questionada sobre a dificuldade referida na sessão pelo presidente do IEFP em preencher as vagas do aviso Emprego + Digital, Ana Mendes Godinho salientou que é "cada vez mais evidente" a necessidade de apostar na divulgação, mas também de "dar tempo às empresas para se candidatarem".

Em 11 de novembro, durante uma audição na Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito da discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2023, a ministra adiantou que 17.500 pessoas se candidataram ao Compromisso Emprego mais Sustentável, tendo sido celebrados mais de 10.000 contratos sem termo ao abrigo da medida e pagos 40,4 milhões de euros.

Do total de contratos, 45% foram celebrados com jovens até aos 35 anos de idade, disse Ana Mendes Godinho.

As candidaturas arrancaram em 15 de março e decorrem até final do ano, segundo os prazos indicados pelo IEFP.

Quanto aos Estágios Ativar.pt registaram-se 66.000 estágios aprovados e 9.000 conversões em contratos sem termo, tendo sido pagos 204 milhões de euros, segundo um documento do ministério que acompanhou a audição da governante.

Ainda de acordo com a ministra, a taxa de cobertura das políticas ativas de emprego era de 26,1% em 2022, face a 20% em 2015.