Mais de 170 mil em casa com os filhos sem aulas

Apenas os pais de menores de 12 anos podem pedir apoio (imagem de arquivo) (Rui Manuel Fonseca/Global Imagens) © Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

A partir de hoje e, pelo menos nos próximos 15 dias, mais de 170 mil pais vão ficar em casa para acompanhar os filhos que ficam sem aulas. A medida foi anunciada ontem pelo primeiro-ministro depois de o governo ter decidido encerrar as escolas de todos os níveis de ensino na tentativa de travar a propagação da covid-19.

Tomando por referência o mês de março do ano passado, quando as escolas também foram encerradas, 172 274 trabalhadores beneficiaram do chamado apoio excecional à família.

De acordo com os dados disponibilizados pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) referentes a março de 2021, a esmagadora maioria (87%) dos beneficiários deste apoio eram trabalhadores por conta de outrem (149 796), 12% eram trabalhadores independentes e 1,4% trabalhadores de serviço doméstico.

Nesse primeiro mês em que vigorou o apoio excecional à família, a medida custou cerca de 14 milhões de euros. O DN/Dinheiro Vivo questionou o gabinete da ministra do Trabalho, mas não obteve um valor previsto para este novo confinamento geral.

O apoio durou até ao final do ano letivo, abrangendo cerca de 200 mil pessoas, isto porque a prestação poderia ser alternada entre os pais.

Milhões de alunos

Só para os alunos até aos 12 anos, ou seja, pré-escolar e ensino básico, estamos a falar de cerca de 1,2 milhões de crianças que vão ficar em casa nos próximos 15 dias e que precisam de acompanhamento de um dos pais.

De acordo com os dados mais recentes do Ministério da Educação, referentes ao ano letivo 2018-2019, no pré-escolar estavam inscritas cerca de 244 mil crianças, no ensino básico cerca de 970 mil alunos. No secundário encontravam-se inscritos perto de 400 mil alunos. Estes dados dizem respeito ao ensino público e privado.

Ao contrário do que aconteceu durante o encerramento das escolas no ano passado, nos próximos 15 dias não haverá ensino à distância, sendo este período recuperado mais tarde.

Independentes com um terço

"O apoio será atribuído nos moldes em que foi atribuído em 2020", refere o MTSSS em resposta ao DN/Dinheiro Vivo. E, por isso, clarificou o Instituto de Segurança Social na sua página ainda ontem, dará direito ao pagamento de dois terços do salário-base dos trabalhadores por conta de outrem, até um máximo de 1995 euros, e assegurando um mínimo de 665 euros, tal como em março do ano passado. O encargo foi então repartido entre Segurança Social e empregadores, no caso dos trabalhadores por conta de outrem.

O mesmo apoio está também aberto a trabalhadores independentes e do serviço doméstico. No caso dos primeiros, estes terão direito a um apoio correspondente "a um terço da base de incidência contributiva", esclarece o MTSSS. O valor será de um mínimo de 438,81 euros, com um teto de 1097 euros. Mas o período de referência dos rendimentos ainda será esclarecido no decreto-lei.