Mais de 30 mil prédios têm IMI agravado

Lisboa é o concelho com mais imóveis identificados como estando devolutos. © Gerardo Santos/Global Imagens

Dinheiro Vivo 08 Agosto, 2023 • 09:40

Há mais de 30 mil prédios no país com IMI agravado por estarem devolutos e/ou degradados. Este universo respeita aos dados comunicados à Autoridade Tributária em 2022.

Quase onze mil foram penalizados no IMI por se encontrarem devolutos há mais de um ano, sendo que mais de metade (5.956) está localizada em áreas de pressão urbanística, segundo avança esta terça-feira o Jornal de Negócios. Neste caso, os prédios pagam imposto ao sêxtuplo.

Outros quatro mil prédios tiveram a fatura fiscal agravada por se encontrarem em ruínas.

No ano passado, 36 autarquias decidiram penalizar os prédios devolutos - mais onze do que no ano anterior - e 46 aplicaram mais imposto aos prédios em ruínas - mais seis, revela ainda o mesmo jornal.

Há pois mais municípios a utilizar estes mecanismos do código do IMI que lhes permitem aumentar a receita com este imposto e também pressionarem os proprietários a dar uso ao património imobiliário e mantê-lo em bom estado de conservação.

Já 17.079 também foram penalizados no IMI por se encontrarem em estado degradado.