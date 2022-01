Mais de 70% da produção de eletricidade com origem renovável em dezembro

© EPA/FELIPE TRUEBA

Dinheiro Vivo/Lusa 05 Janeiro, 2022 • 14:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Em dezembro de 2021, 73,0% da produção de energia elétrica teve origem em fontes renováveis, sendo este o terceiro maior valor do ano, apenas superado pelos meses de fevereiro (88,6%) e março (78,4%)", lê-se no boletim da Adene, relativo a dezembro de 2021.

Naquele período, a energia eólica representou 42,7% do total da energia elétrica produzida, o que corresponde ao valor mais alto registado no ano passado.

Já a energia hídrica representou 21,5%, a biomassa 6,5% e o solar fotovoltaico 2,3%, correspondendo ao segundo valor mais baixo do ano.

Por sua vez, a produção de eletricidade através de fontes não renováveis representou 27% do total, dos quais 26,5% por via das centrais térmicas a gás natural e 0,5% pela restante térmica não renovável.

O último mês de 2021 ficou também caracterizado pela inexistência de produção de eletricidade a partir do carvão, devido ao encerramento no final do mês de novembro da última central termoelétrica a carvão, no Pego, em Abrantes.