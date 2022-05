Mais de metade dos desempregados no final de 2021 ainda sem trabalho

© André Afonso / Global Imagens

Das cerca de 330 mil pessoas desempregadas em Portugal no último trimestre de 2021, só 84,7 mil, correspondentes a 25,6%, é que conseguiram encontrar trabalho no arranque de 2022. Houve 20,4% (67,3 mil pessoas) que transitaram para a inatividade e 54%, num total de 178,7 mil desempregados, que continuam sem ingressar no mercado de trabalho novamente.

Os dados são do Instituto Nacional de Estatística, referentes ao primeiro trimestre de 2022, e mostram que, aproximadamente um em cada três desempregados de curta duração e um em cada nove dos pertencentes à 'força de trabalho potencial' conseguiram encontrar trabalho no primeiro trimestre do ano. São 57,5 mil e 17.,9 mil pessoas, respetivamente.

"No mesmo período, transitaram para um trabalho por conta de outrem 9,6% (69,8 mil) das pessoas que tinham um trabalho por conta própria no trimestre anterior. Por seu turno, a percentagem das pessoas que tinham um trabalho por conta de outrem e que transitaram para um trabalho por conta própria manteve-se em 1,9% pelo terceiro trimestre consecutivo (76,1 mil)", destaca o INE.

As estatísticas de fluxos entre estados do mercado de trabalho, hoje divulgadas, mostram, ainda, que do total de trabalhadores por conta de outrm que, no último trimestre de 2021, tinham um contrato, com termo ou de outro tipo, 22% passaram este ano a ter um contrato sem termo. São 146,3 mil pessoas.

O INE indica ainda que um em cada cinco trabalhadores (19%, correspondentes a 75,8 mil pessoas) a tempo parcial passou a trabalhar a tempo inteiro, uma proporção idêntica à do trimestre anterior. Também sem alteração em relação ao período anterior está a percentagem de pessoas que mudaram de emprego entre o final de 2021 e o arranque de 2022: são 3,6% correspondentes a 170,4 mil pessoas.

Por fim, refira-se que dos quase 4,9 milhões de portugueses que estavam empregados no quarto trimestre do ano passado, 96,8% assim continuavam este ano. São mais de 4,7 milhões de pessoas. Mas houve 1% que perderam o emprego (48,3 mil) e 2,2% (105,5 mil) que passar para a inatividade.

"Em consequência, o fluxo líquido do emprego (total de entradas menos total de saídas) foi de sinal positivo e estimado em 22,0 mil pessoas. Por outro lado, o fluxo líquido do desemprego foi de sinal negativo e estimado em 22,2 mil pessoas (cf. variação trimestral da população desempregada), o que resulta do total de pessoas que transitaram para o desemprego (129,8 mil) ter sido inferior ao total das que saíram desse estado (152,0 mil)", destaca o INE.