Mais de metade dos portugueses vão comprar online no regresso às aulas

© Pixabay

O regresso às aulas está aí à porta e os portugueses começam a pensar nas compras para o novo ano letivo. 56% dos inquiridos pretendem adquirir produtos escolares à distância de um clique, através da Internet, sendo que 60% dizem que preferem este meio de compras porque os preços são mais baixos, conclui um estudo das tecnológicas Adsmovil e Digital Turbine.

Os portugueses querem aproveitar ao máximo as férias que restam, adiando os preparativos do início do ano letivo, visto que 52% planeia fazer as compras só em setembro. Cadernos, lápis e borrachas são alguns dos materiais mais comuns com 62% dos pais a referirem que vão comprar estes produtos. Roupas e acessórios (45%) e dispositivos eletrónicos (42%) são outros produtos que costumam fazer parte da lista de compras.

Dentro dos eletrónicos, 62% dos entrevistados querem um computador, 29% um novo smartphone e 17% um tablet.

Publicidade digital facilita compras no regresso às aulas

Os portugueses têm descoberto os preços de materiais escolares online através de anúncios no telemóvel ou tablet (55%) e em sites (47%). Porém, 62% das pesquisas são orgânicas, isto é, realizadas pelos próprios consumidores através dos motores de busca, lê-se na mesma nota.

77% dos entrevistados afirmam que vão usar o smartphone para comprar, pelo menos, um artigo online. Já 55% dos inquiridos vão fazer uma compra no telemóvel, a partir de um anúncio digital, revela ainda a sondagem realizada pelas empresas Adsmovil e Digital Turbine.