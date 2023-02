Mais de metade no novo crédito foi para comprar casa

Alfama e Mouraria, centro histórico de Lisboa © Gerardo Santos / Global Imagens

Dos 28 mil milhões de euros concedidos, em 2022, para novos créditos, mais de 16 mil milhões de euros foi para comprar casa (aquisição, construção ou obras de habitação própria permanente, secundária ou para arrendamento), o que representa cerca de 57% do montante dos empréstimos contraídos no ano passado, segundo o cruzamento dos dados do Banco de Portugal divulgados esta quinta-feira com a síntese estatística publicada a 2 de fevereiro.

No relatório desta quinta-feira, o supervisor bancário faz um retrato sociodemográfico dos titulares de novos créditos contraídos, em 2022, junto das instituições financeiras residentes. De acordo com o documento, 61% do montante do crédito à habitação (cerca de 9,7 mil milhões de euros) concedido foi contratualizado com pessoas com idade até 40 anos.

Esta informação é apurada a partir dos dados da Central de Responsabilidades de Crédito e diz respeito aos novos créditos concedidos aos particulares em Portugal, esclarece o supervisor.

O Banco de Portugal esclarece que, "nesta análise, considera-se crédito à habitação o crédito para aquisição de habitação própria permanente ou secundária, crédito para construção ou realização de obras, seja numa habitação própria permanente, secundária ou para arrendamento, e o crédito para aquisição de terrenos para construção de habitação".

Só 1% do valor foi obtido por reformados

Apenas 19% dos novos empréstimos para comprar casa, ou seja, cerca de três mil milhões de euros, foi contratado com cidadãos até aos 30 anos de idade. E só 1% do valor (1,6 mil milhões) foi obtido por pessoas reformadas.

Segundo o Banco de Portugal, do total de crédito à habitação concedido a reformados, metade foi contratualizado com cidadãos do Brasil e dos EUA. Se se considerar apenas a região do Algarve, o peso dos pensionistas estrangeiros no total de crédito a pessoas aposentadas sobe consideravelmente para 85%, com destaque para os reformados com nacionalidade norte-americana, britânica e sueca, sublinha ainda o regulador da banca.

De acordo com o Banco de Portugal, em 2022, 169 mil pessoas contrataram crédito à habitação, mais duas mil do que em 2021, sendo que duas em cada três residiam nas regiões Norte e Área Metropolitana de Lisboa. Maioritariamente esses clientes trabalhavam por conta de outrem e tinham escolaridade superior.

Limites às maturidade

Recorde-se que, no ano passado, o supervisor definiu novos limites para as durações dos créditos à habitação consoante a idade dos mutuários. "A maturidade máxima destes créditos deve ser de 40 anos, para mutuários com idade inferior ou igual a 30 anos; de 37 anos, para mutuários com idade superior a 30 anos e inferior ou igual a 35 anos; e de 35 anos, para mutuários com idade superior a 35 anos", segundo a recomendação do Banco de Portugal publicada a 1 de janeiro de 2022.

O objetivo seria atingir uma maturidade média dos novos contratos de crédito à habitação para 30 anos até ao final de 2022, mas o Relatório de Estabilidade Financeira do Banco de Portugal, publicado em novembro de 2022, revela que a maturidade média nos novos créditos habitação situava-se em 31,8 anos em agosto.

Desde 26 de novembro de 2022 e até ao final deste ano que estão em vigor um conjunto de medidas para ajudar a mitigar o impacto da subida das taxas de juro Euribor nas prestações da casa ao banco. Assim, é possível solicitar ao banco o alargamento do prazo de reembolso do contrato para conseguir uma mensalidade mais baixa durante um período de tempo.

O diploma do governo não fixa limites de idade para os mutuários. Contudo, o Banco de Portugal emitiu uma recomendação em 2018, indicando que os prazos máximos dos créditos não devem ultrapassar a idade de 70 anos dos mutuários.