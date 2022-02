Mais de mil médicos de família vão poder reformar-se em 2022

© Pixabay

Dinheiro Vivo 07 Fevereiro, 2022 • 08:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os anos de 2022, 2023 e 2024 vão representar um pico de aposentações de médicos de família. Só em 2022 haverá mais de mil médicos a atingir a idade da reforma, numa altura em que há mais de um milhão de pessoas sem médico de família atribuídos (dados de dezembro de 2021), dá conta o Público esta segunda-feira. Este ano pode ser o que registará o maior número de aposentações de sempre.

Numa altura em que faltam 780 médicos para dar cobertura total à população residente, registam-se apenas 93 médicos que regressaram transitoriamente ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), embora acabem os contratos temporários este ano. Acrescem quase mil médicos que este ano estarão em condições de pedir a reforma. Ao todo, 1.089 médicos de família estão em condições de sair dos centros de saúde em 2022, de acordo com o matutino.

Por outro lado, estima-se que 50 jovens médicos concluam o internato este ano. No entanto, não deverão ser suficientes para compensar as saídas previstas. Até porque parte deles não deverá optar por ficar no SNS.