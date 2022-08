Mais de um terço dos desempregados está sem emprego há mais de dois anos

© Fábio Poço/Global Imagens

Um em cada três desempregados está sem conseguir novo trabalho há dois ou mais anos, dá conta o Público esta segunda-feira. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), mais de um terço (35%) do total de desempregados (105 mil) estavam sem emprego há dois ou mais anos, no final do segundo trimestre do ano.

Este indicador agravou-se face aos 23% registados em 2021, mas, ainda assim, o valor geral representa um recuo de 3,1%, para 298,8 mil pessoas em situação de desemprego. Por outro lado, cerca de 152 mil, ou 50,9% do total, estão desempregadas há um ano ou mais - o que significa que 35% do total de desempregados estavam fora do mercado de trabalho há dois anos ou mais.

O matutino refere - observando apenas os números do desemprego de longa duração - que o número de pessoas sem emprego até se reduziu entre o segundo trimestre de 2021 e o de 2022 (de 154,4 mil para 152 mil). Contudo, a proporção face ao total de desempregados aumentou. O motivo? O mesmo jornal explica que a variação homóloga da proporção de desemprego de longa duração foi impulsionada pelo aumento do desemprego entre os homens entre os 55 e os 74 anos e entre os desempregados que tinham o ensino superior.