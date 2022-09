Mais de um terço dos portugueses já pagou eletrodomésticos a prestações

© D.R.

Mais de um terço dos portugueses já fez um pagamento fracionado (a prestações) numa loja física para comprar eletrodomésticos, revela um estudo pan-europeu da Younited, especialista em crédito instantâneo na Europa.

Segundo o relatório sobre os hábitos de consumo relativos aos pagamentos fracionados, baseado em inquéritos realizados em Portugal, Espanha, Itália, Alemanha e França, os consumidores portugueses recorreram aos pagamentos fracionados para comprarem eletrodomésticos, equipamentos tecnológicos (computador, televisão ou outros), smartphones, serviços (viagens) e mobília.

O montante mais procurado varia entre 300 e 499 euros, sendo que 45% dos portugueses preferem pagar em 2 a 4 prestações.

O estudo adianta que 88% dos consumidores portugueses inquiridos considera que os pagamentos fracionados estão amplamente disponíveis no retalho, sendo que 38% já fez um pagamento fracionado e 34% pondera recorrer a esta modalidade de pagamento. Apenas 28% afirma que não o irá fazer.

Entre os portugueses que já recorreram a este modelo de pagamentos, 59% fê-lo numa loja física, o que torna Portugal no país com mais utilizadores desta modalidade em espaços físicos. Já 35% optou pelo pagamento fracionado em compras feitas pela internet.

Dos inquiridos, o estudo conclui também que 94% ou já conhecia a empresa com quem contratualizou o pagamento ou a loja que o oferecia, sendo que destes 53% conheciam a entidade que disponibiliza a modalidade de pagamento fracionado e 27% sentia-se confiante em relação ao site/loja onde efetuou a compra. 57% dos inquiridos afirma que não teve de pagar uma taxa inicial (ao contrário dos restantes 43%).

Mais do que em qualquer outro dos países envolvidos no estudo, 38% dos portugueses afirma que se não fosse o pagamento fracionado, teria tido dificuldade em suportar a compra com o seu orçamento mensal.