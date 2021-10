Porto, 14/ 07/ 2021 - Aumento do preço dos combustíveis. Bomba de gasolina. Gasóleo. (Pedro Granadeiro/Global Imagens) © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Mais de uma centena de pessoas manifestaram-se esta quinta-feira, em Lisboa, contra a subida do preço dos combustíveis, tecendo várias críticas ao Governo.

Pelas 18h30, os manifestantes concentraram-se na Praça do Duque de Saldanha, seguindo depois em direção ao Rossio, com uma paragem no Marquês de Pombal.

Apoiados pelo Movimento Cumprir Portugal, os manifestantes deslocaram-se ao som de cânticos como: "Costa não quero pagar tanto dinheiro para me deslocar".