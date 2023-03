Mais Habitação supera os 2700 contributos na consulta pública

© Unsplash

O programa Mais Habitação, que esteve em consulta pública entre 20 de fevereiro e 24 de março, recebeu mais de 2700 contributos, divulgou esta terça-feira o Ministério da Habitação. O pacote será aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros.

De acordo com o comunicado do ministério liderado por Marina Gonçalves, as medidas que mais propostas receberam prendem-se com o incentivo à transferência para habitação das casas em alojamento local (29% do total), o arrendamento obrigatório de casas devolutas (12%) e a garantia de renda justa em novos contratos (8%).

O fim dos vistos gold recebeu 6% do total de contributos, assim como o licenciamento com termo de responsabilidade dos projetistas e a disponibilização de imóveis do Estado em regime de Contratos de Desenvolvimento de Habitação (CDH).

A medida que visa proteger os inquilinos com arrendamentos mais antigos recebeu 5% de propostas.

Em comunicado, o Ministério da Habitação realça que a consulta pública "foi, como se pode comprovar pelos números, bastante participada e interventiva". As propostas chegaram de várias associações representativas do setor, entidades públicas, autarquias e cidadãos.

Segundo o Ministério da Habitação, ficou "também evidente nos contributos recebidos que a sociedade reconhece a centralidade das políticas de Habitação e a necessária continuidade do investimento estrutural em curso no reforço do parque público, reforçando igualmente a necessidade de medidas adicionais que garantam no imediato mais habitação e apoio às famílias".