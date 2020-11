Mais uma maioria negativa. Passou proposta do PAN para prolongar linha de apoio ao setor social

A deputada do PAN, Inês Real, intervém no debate parlamentar de discussão na generalidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), na Assembleia da República, em Lisboa, 27 de outubro de 2020 © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O Governo vai ser obrigado a prolongar a vigência das medidas de apoio ao setor social criadas no âmbito do combate à covid-19.

A proposta do partido Pessoas-Animais-Natureza foi aprovado esta segunda-feira no Parlamento, na votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2021, apenas com os votos contra do PS. Ou seja, a norma foi viabilizada através de uma coligação negativa.

Trata-se de uma linha de crédito no valor de 165 milhões de euros com garantia do Estado e dirige-se a Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) ou entidades equiparadas sem fins lucrativos. A linha terminava no dia 31 de dezembro, mas com esta alteração do PAN, o Governo terá de prolongar a vigência da medida para 2021.

"Apesar da eficácia comprovada das suas intervenções, nos mais diversos domínios de atuação, as entidades de economia social veem a sua sustentabilidade frequentemente comprometida, colocando em risco os projetos e as comunidades que estes servem", sublinham os deputados do PAN na nota justificativa.

A bancada liderada por Inês de Sousa Real acrescentando que muitas vezes o "financiamento está abaixo das necessidades, essas entidades sujeitam-se a uma procura constante de novas fontes de financiamento, seja através de fundos europeus, doações internacionais, angariações de fundos ou outros, vivendo num clima de instabilidade permanente".

Assim, "durante o primeiro trimestre de 2021, o Governo assegura o prolongamento da vigência da medida

Linha de Apoio ao Setor Social covid-19", lê-se na proposta do PAN.

O número dois da norma que alargava os beneficiários foi chumbado.