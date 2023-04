Mais-valias das vendas de 2022 também estão elegíveis para isenção de IRS

Lisboa © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

As mais-valias decorrentes da venda de imóveis realizadas entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2022, que sejam usadas para amortizar empréstimos contraídos para compra habitação própria e permanente, também estão elegíveis para isenção do pagamento de IRS no âmbito do pacote "Mais Habitação", avança o Jornal de Negócios, na edição desta segunda-feira.

O regime excecional já constava da primeira versão da proposta colocada em consulta pública, mas esta abrangia apenas transações realizadas em 2023 e 2024. Contudo, este benefício só será aplicável desde que esteja em causa a "transmissão onerosa de terrenos para construção ou de imóveis habitacionais que não sejam destinados a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar"

Nota a publicação que se o valor das mais-valias "for superior àquele que é necessário para amortizar o empréstimo da casa de habitação (do contribuinte ou dos filhos), então o respetivo montante será tributado de acordo com as tais regras gerais do IRS, que estabelecem que as mais-valias de imóveis pagam IRS por 50% do seu valor e são englobadas, ou seja, aplicam-se-lhe as taxas progressivas normais do imposto".