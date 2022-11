Majoração do abono para famílias monoparentais sobe para 50% no 1.º escalão

O deputado do Livre Rui Tavares intervém na sessão plenária para apresentação do programa do XXIII Governo Constitucional na Assembleia da República, em Lisboa, 08 de abril de 2022. MIGUEL A. LOPES/LUSA © LUSA

Os deputados aprovaram esta quinta-feira uma proposta do Livre de alteração ao Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) que aumenta a majoração do abono para famílias monoparentais dos atuais 35% para 50% até ao 1.º escalão de rendimentos.

A proposta do deputado único do Livre Rui Tavares foi aprovada com a abstenção do Chega e votos favoráveis dos restantes partidos na Comissão de Orçamento e Finanças durante a reta final das votações na especialidade da proposta de OE2023, tendo o texto aprovado sido uma versão substituída do inicialmente apresentado.

"O montante do abono de família para crianças e jovens inseridos em agregados familiares monoparentais é majorado em 50% até ao 1.º escalão de rendimentos e em 42,5% entre os 2.º e 4.º escalões de rendimentos", prevê a proposta.

De acordo com a iniciativa, a majoração "produz efeitos a partir de 01 de abril de 2023, com retroativos a 01 de janeiro de 2023".

A proposta define ainda que em janeiro de 2024 o montante do abono de família para crianças e jovens de famílias monoparentais "é majorado em 50%".

A votação da proposta do Livre estava prevista para o primeiro dia de votações, na segunda-feira, mas foi adiada para hoje, último dia de votações na especialidade, a pedido de Rui Tavares, tendo sido entretanto substituída para a versão agora aprovada.

A proposta inicial do Livre previa que a atribuição em 2023 "a todos os beneficiários do abono de família" de um "complemento especial mensal correspondente a 30% do valor da prestação mensal atribuível a cada beneficiário".