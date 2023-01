Marcelino Sambé leva calçado português a bailar pelo mundo

Marcelino Sambé, o bailarino principal da Royal Ballet de Londres, fotografado na Piscina das Marés, obra de Siza Vieira © Direitos Reservados

A indústria portuguesa do calçado tem uma nova campanha de promoção internacional, que tem como protagonista Marcelino Sambé, o bailarino português que, desde 2019, ocupa o lugar principal da Royal Ballet de Londres. Esta é a 15ª campanha internacional da Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e Seus Sucedâneos (APICCAPS) que, em edições anteriores, escolheu nomes como a modelo Sara Sampaio ou a atriz Victoria Guerra para dar a conhecer pelo mundo a indústria mais sexy da Europa.

"O setor de calçado tem muito orgulho do seu passado recente, mas está já a preparar uma nova década de crescimento", refere, em comunicado, o diretor de Comunicação da associação, sublinhando que, "depois de dois anos de pandemia, é tempo de a indústria portuguesa de calçado regressar em força aos mercados internacionais".

E é nesse comunicado que a APICCAPS assume que espera fechar o ano de 2022 com exportações de 2.011 milhões de euros, naquele será o primeiro ano em que o setor ultrapassará a barreira mítica dos dois mil milhões. Só em fevereiro serão conhecidos os dados finais do ano, mas, nos números ontem divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), as exportações entre janeiro e novembro totalizaram 1.874 milhões de euros, o que corresponde a um crescimento homólogo de 21,2%. Sâo mais 327,7 milhões do que o valor exportado em 2021, e mais 41 milhões de euros comparativamente ao melhor ano de sempre do setor que, em 2017, exportou, nos primeiros onze meses do ano, sapatos no valor de 1.833 milhões de euros.

Destaca, ainda, Paulo Gonçalves que, há 15 anos que a indústria do calçado "celebra as artes e a cultura nacional" - uma das mais recentes campanhas teve a Companhia Nacional do Bailado como protagonistas -, um período em que as exportações do setor, constituído por 1.500 empresas e por cerca de 40 mil trabalhadores, cresceram 67%.

Apoiada pelo Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito do proheto Bioshoes4all, a nova campanha Portuguese Shoes foi fotografada por Frederico Martins, tendo o styling ficado a cargo de Fernando Bastos Pereira e a coreografia de Daniel Gorjão. A Casa da Música, no Porto, e a Piscina das Marés, uma das obras mais reconhecida de Siza Vieira, em Leça da Palmeira, serviram de pano de fundo às sessões fotográficas.