Marcelo convoca Conselho de Estado para debater situação económica e social do país

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai reunir o Conselho de Estado no próximo dia 28 de outubro, pelas 15 horas, no Palácio de Belém, de acordo com comunicado no site oficial da Presidência da República.

De acordo com a mesma nota, "o único ponto da ordem de trabalhos [será] a análise sobre a situação económica e social" no país.

Presidido pelo Presidente da República, o Conselho de Estado tem como membros por inerência os titulares dos cargos de presidente da Assembleia da República, primeiro-ministro, presidente do Tribunal Constitucional, provedor de Justiça, presidentes dos governos regionais e pelos antigos presidentes da República.

Nos termos da Constituição, integra ainda cinco cidadãos designados pelo chefe de Estado, pelo período correspondente à duração do seu mandato, e cinco eleitos pela Assembleia da República, de harmonia com o princípio da representação proporcional, pelo período correspondente à duração da legislatura.