Marcelo descarta hipótese de dissolver o Parlamento

Marcelo Rebelo de Sousa descartou esta segunda-feira a hipótese de dissolver o Parlamento, tendo em conta os mais recentes casos que envolvem o Governo, nomeadamente, relacionados com a TAP. Ainda assim, o Presidente da República deixa alguns recados ao executivo de António Costa mas também à oposição garantindo que não está refém de ninguém.

O chefe de Estado explicou que um cenário de dissolução da Assembleia da República e de eleições antecipadas significaria "quatro meses, se não for mais, de paragem", o que se traduziria numa "situação muito difícil" na vida económica, na aplicação dos fundos. "Não faz sentido, neste ambiente, falar, periodicamente, de dissolução", afirmou.

Considerou, no entanto, ser muito" importante para a oposição mostrar que é alternativa".

"Os portugueses nas sondagens, todas, têm dito mais ou menos o mesmo, que é: 'acham que a governação não está a ser o que desejam e, por isso, o Governo cai. Acham que a situação é difícil, que pode continuar difícil ou piorar. Acham que não há alternativa, neste momento, e acham, portanto, que não deve haver a dissolução, que não deve haver uma crise política a juntar àquela que existe'", referiu.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, o "grande desafio da oposição é o de transformar aquilo que é o somatório dos números" numa "alternativa política", de modo que seja "uma realidade suficientemente forte".

Já do lado do Governo, o "desafio é, obviamente, tentar evitar situações que, aos olhos dos portugueses", sejam de "desgaste" do Executivo e das instituições, disse Marcelo, admitindo que na semana passada houve uma situação de desgaste a propósito da TAP.

"A questão é muito simples: o Presidente não está no bolso da oposição nem do Governo, está no bolso dele. Não faz sentido estar a falar em dissolução de dois em dois meses. Faz sentido a oposição aparecer como alternativa aos olhos dos portugueses e o Governo governar bem para não deitar fora as vantagens de ter maioria", avisou.

"A função do Presidente é estar atento, independente no seu juízo olhando para o bem do país num determinado momento", explicou após a inauguração do Centro Interpretativo de homenagem ao soldado Milhões, herói da I Guerra Mundial, em Valongo de Milhais, concelho de Murça.

Marcelo lembrou ainda que "é legítimo pedir ao Governo é que faça por governar melhor".

O chefe de Estado voltou ainda a negar que tenha pedido para adiar em seu favor um voo da TAP: "Nunca me passou pela cabeça essa ideia, seria estúpida e egoísta. Só um político muito estúpido ia sacrificar 200 pessoas."

Em atualização.