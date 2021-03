Marcelo: "É preciso sensatez durante a semana da Páscoa"

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República © RUI OCHÔA/PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA/LUSA

David Pereira/DN 25 Março, 2021 • 20:27

Marcelo Rebelo de Sousa, na declaração ao país, após mais um estado de emergência no parlamento, apelou à responsabilidade dos portugueses durante o período da Páscoa, dizendo que "estamos mais perto do que nunca, mas ainda não chegámos à meta que desejamos". "É preciso sensatez durante a semana da Páscoa, porque a Páscoa é para nós uma semana familiar intensa, nomeadamente em certas zonas de Portugal Continental e nas regiões autónomas", disse o Presidente da República.

Marcelo sublinhou que "após a Páscoa o desconfinamento vai continuar. O que todos desejamos é que esta tendência de diminuição de casos, mortes e internamentos prevaleça. Queremos esbatimento da pandemia antes do verão, para que se possa deixar o estado de emergência".

"Quanto mais depressa as restrições possam ser levantadas, mais depressa se poderá abrir caminho ao fim do estado de emergência. Estamos mais perto do que nunca, mas ainda não chegámos à meta que desejamos", disse ainda Marcelo Rebelo de Sousa, que falou num "desconfinamento sensato e bem-sucedido, com testagem, rastreamento e vacinação, rastreando sobretudo as escolas que já abriram e que vão abrir da Páscoa".

O chefe de Estado mostrou-se esperançoso na recuperação do atraso na vacinação a partir abril, "convertendo o milhão da primeira toma e no meio milhão da segunda toma em 70% de imunizados em setembro", agora que a agência europeia do medicamento confirmou a segurança e eficácia da vacina da AstraZeneca.