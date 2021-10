Marcelo fez "diligências complementares" para aprovação do OE2022

Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. © RODRIGO ANTUNES/LUSA

"Fiz diligências complementares para ver se ainda era possível" [a aprovação do Orçamento na generalidade]", disse Marcelo Rebelo de Sousa esta terça-feira. Questionado pelos jornalistas sobre quais foram essas diligências, o presidente da República respondeu: "Não especifico as diligências que faço".

O chefe de Estado sublinhou ainda que explicou aos portugueses, "por uma questão de clareza, o que isso significa [um eventual chumbo], acrescentando: "Sinto que fiz o que tinha de fazer".

Agora, diz, cabe à Assembleia da República decidir e "os portugueses já sabem qual é a posição do Presidente no caso de o veredicto ser um ou outro", adianta.

A votação da proposta de Orçamento do Estado para 2022 decorre esta quarta-feira à tarde. No domingo passado o Marcelo disse que se a proposta do governo não passar no parlamento, "a alternativa é a dissolução" da Assembleia da República.