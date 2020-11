Marcelo já enviou decreto do estado de emergência para o Parlamento

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (D), acompanhado pelo primeiro-ministro, António Costa (E), fala aos jornalistas no final da XII Sessão de apresentação sobre a "Situação Epidemiológica da COVID-19 em Portugal", no Infarmed, em Lisboa, 19 de novembro de 2020. O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 23 de novembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado e municípios vizinhos. A medida abrange 191 concelhos. ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

O Presidente da República já enviou para a Assembleia da República o projeto de decreto que pede a renovação do estado de emergência. O documento acaba de ser divulgado na página oficial da Presidência da República.

"É indispensável renovar o estado de emergência, para que certas medidas restritivas possam ser também renovadas, mas mais adaptadas à experiência da realidade e mais diferenciadas em função da situação e heterogeneidade em cada município, esperando-se que possam em breve produzir efeitos positivos", lê-se no texto da proposta enviada para apreciação dos deputados na manhã desta sexta-feira.

"Para esta diferenciação", continua Marcelo Rebelo de Sousa, "serão certamente úteis os critérios permitindo o agrupamento de níveis risco, definidos pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças", defende o chefe de Estado, que aponta para a esperança que surgiu nos últimos dias com os resultados positivos dos testes finais de algumas vacinas contra a covid-19.

"Acresce que a janela de esperança que é aberta pelas novas vacinas só se poderá começar a concretizar, se tudo correr como previsto, a partir de janeiro de 2021 e a vacinação de todos os interessados levará necessariamente vários meses.

"A renovação do estado de emergência inicia-se às 00h00 do dia 24 de novembro de 2020 e cessa às 23h59 do dia 8 de dezembro de 2020, sem prejuízo de eventuais renovações, nos termos da lei", refere o documento.

Nos termos da Constituição, para renovar por mais 15 dias o regime de exceção, o Presidente da República tem de ter ouvir o Governo e ter autorização da Assembleia da República, que deverá votar este diploma na sexta-feira.

O estado de emergência vigorou em Portugal entre 19 de março e 2 de maio deste ano, com duas renovações, por um total de 45 dias.

Após ter ouvido os especialistas na reunião desta quinta-feira no Infarmed, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que "é importante avançar para medidas específicas que atendam à maior ou menor gravidade da situação nos vários concelhos", a par com "medidas comuns a todo o território português".

