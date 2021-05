Marcelo promulga prorrogação de procedimentos de financiamento a transportes essenciais

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © HUGO DELGADO/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Maio, 2021 • 14:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta sexta-feira o diploma que prorroga prazos dos procedimentos de atribuição de financiamento e compensações aos operadores de transportes essenciais no âmbito no contexto da pandemia, segundo um comunicado.

Na nota emitida pela Presidência lê-se que foi promulgado o "diploma que prorroga os prazos dos procedimentos de atribuição de financiamento e compensações aos operadores de transportes essenciais no âmbito da pandemia covid-19".

Em abril do ano passado, o Governo aprovou estes procedimentos para atribuição de financiamento e compensações aos operadores de transportes considerados essenciais, decorrentes da declaração do estado de emergência, devido à pandemia da covid-19.

"Foi aprovado o decreto-lei que define os procedimentos de atribuição de financiamento e compensações aos operadores de transportes essenciais, no âmbito da pandemia da covid-19, decorrentes da situação epidemiológica que motivou a declaração do estado de emergência", refere o comunicado divulgado no final da reunião do Conselho de Ministros.

A decisão do Governo foi justificada com as medidas adotadas para "limitar a circulação de meios de transporte coletivos no sentido de preservar a saúde pública e garantir a segurança de utilizadores e trabalhadores", o que teve "impactos diretos na redução das receitas das operadoras de transporte público".

Assim, atendendo a estes efeitos, "justifica-se o desenvolvimento de mecanismos que promovam a sustentabilidade daquelas empresas e permitam a manutenção do serviço público de passageiros em níveis que permitam satisfazer necessidades mínimas de mobilidade", explica o executivo.

Já no início deste ano foi aprovado outro diploma a prorrogar a vigência do Decreto -Lei n.º 14 -C/2020, de 7 de abril, até 31 de dezembro de 2021.