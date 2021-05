Marcelo quer repensar perspetiva financeira e orçamental que "dominou a Europa"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © HUGO DELGADO/LUSA

O Presidente da República defendeu esta sexta-feira que se deve repensar a perspetiva financeira e orçamental que no seu entender "dominou a Europa" e assumir "alguma governança económica" e também "uma visão social".

No programa da Antena 1 "Geometria Variável", Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que é necessário "repensar a visão que dominou a Europa no domínio orçamental ou financeiro, e olhar mais para a realidade económica da Europa num mundo global, que é totalmente diferente daquele mundo de há dez anos".

Questionado se estava a referir-se aos critérios para o défice e para a dívida, o chefe de Estado respondeu: "Por exemplo. Não é só isso, é mais do que isso. É ter uma visão de alguma governança económica europeia".

Marcelo Rebelo de Sousa elogiou a atual presidente do Banco Central Europeu (BCE) e o seu antecessor, considerando que "Draghi teve" essa visão, assim como "Lagarde tem".

Contudo, segundo o Presidente da República, "conviria que fosse partilhada claramente pelas várias instâncias europeias e instâncias nacionais decisivas a nível europeu, isto é muito importante, porque o mundo mudou".

"Não é uma governança económica no sentido estatista do tempo, não. É no sentido de uma visão económica mais vasta do que meramente financeira. Depois, uma visão social para a Europa. Os europeus têm direito a realmente olharem para a realidade social, para a sua vida em termos micro, com a Europa a dizer-lhes alguma coisa", acrescentou.

No seu entender, "os passos dados" na Cimeira Social realizada no Porto no início deste mês "foram importantes", mas as consequências "dependem muito das lideranças europeias".

O chefe de Estado argumentou que "o mundo mudou", com a "emergência da China", que "coloca problemas económicos à Europa".

De acordo com Marcelo Rebelo de Sousa, "os Estados Unidos eles próprios também têm aqui uma oportunidade para uma confluência com a Europa" e "esse é um ponto vital nos próximos anos".