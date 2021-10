Marcelo diz que irá "ver se é possível encontrar o número de deputados para viabilizar o orçamento"

Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República © RODRIGO ANTUNES/LUSA

Minutos depois de Jerónimo de Sousa ter anunciado, esta sexta-feira, que o PCP vai vota contra a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), o Presidente da República reagiu: "Acabei de tomar conhecimento sobre essa declaração, vou refletir sobre ela no sentido de que, até ao momento da votação, é sempre possível, penso eu, continuar a falar e a construir o que é desejável e esperável. Essa é a minha expectativa e o meu desejo. Já sabem que se isso não for possível, é dissolução" da Assembleia da República.

Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que irá "ponderar serenamente" até à votação do OE2022, na próxima quarta-feira, 27 de outubro, e "perceber qual é o estado de espírito dos diversos protagonistas e ver se é possível, de alguma forma, encontrar o número de deputados para viabilizar o orçamento".

Aos jornalistas, , à saída do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), em Lisboa, o Presidente voltou a insistir na dissolução: "A minha posição é muito simples, ou há orçamentou ou não há orçamento e avanço para o processo de dissolução." Sobre se ainda haveria espaço para a sua intervenção, Marcelo pediu serenidade para ver o que se irá passar até à votação, apelando novamente ao "bom senso".

"As pessoas têm que pensar que há mais vida para além da semana que vem e do curtíssimo prazo. Eu tentei chamar à atenção dos portugueses, que percebem isso, e também dos partidos, para o facto de que nós estamos a sair aos poucos de uma pandemia e, neste desconfinamento, de repente, as pessoas são chamadas para reações muito imediatistas, muito curto prazo. Ora, é preciso pensar nas consequências que são menos curto prazo, médio prazo e longo prazo, no espaço que se dão. E, portanto, vamos ponderar. Até ao último segundo eu mantenho aquilo que disse, o mais desejável e aquilo que eu esperaria que acontecesse, que era que o Orçamento passasse", esclareceu Marcelo Rebelo de Sousa. "Como sabem, se de todo em todo isso for impossível, eu inicio logo a seguir o processo [de dissolução], depois de ouvir o senhor presidente da Assembleia [da República] e o senhor primeiro-ministro, quero ouvir os partidos políticos e convocar um conselho de Estado."

Neste momento, feitas as contas, com o anúncio esta sexta-feira de manhã do voto negativo dos dez deputados do PCP contra a proposta do OE2022, tudo indica que este venha a ser chumbado na generalidade, já que ontem o Bloco de Esquerda manifestou também a sua intenção de não viabilização (com 19 votos), tal como PSD (79), CDS-PP (cinco), Chega (um) e Iniciativa Liberal (um). O Partido Socialista, que conta com 108 deputados, deverá votar a favor. Há para já cinco deputados que vão abster-se, os três deputados do PAN e duas deputadas não-inscritas, e não é claro qual o sentido de voto dos dois deputados do Partido Ecologista "Os Verdes".