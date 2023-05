Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Filipe Amorim / Global Imagens

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disponibilizou-se a falar com os jornalistas, esta sexta-feira, por volta das 14h, nos jardins do Palácio de Belém, antes da reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional, marcada para as 14:30.

As declarações de Marcelo Rebelo de Sousa vão ser proferidas um dia depois da audição do ministro das Infraestruturas, João Galamba, na audição da Comissão Parlamentar de Inquérito, na ​​​​​​​quinta-feira.

Em atualização