Maria da Graça Carvalho pede redução da burocracia e custos administrativos para as PME

Dinheiro Vivo 08 Junho, 2021 • 21:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A eurodeputada do PSD Maria da Graça Carvalho, defendeu esta segunda-feira, num debate no Parlamento Europeu, que "o combate à burocracia, bem como a redução dos custos administrativos para as empresas", deve ser "um dos grandes desígnios da estratégia europeia para as pequenas e médias empresas (PME), avança a agência de comunicação que trabalha com a eurodeputada.

Em comunicado, é explicado que num debate com o comissário europeu do Emprego e Direitos Sociais, Nicolas Schmidt, a antiga ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior quis saber o que está a ser feito pela Comissão Europeia a este respeito, em especial nos novos pacotes legislativos sobre Inteligência Artificial, Serviços Digitais e Mercado Único Digital.

Nicolas Schmidt terá garantido que "a Comissão está firmemente empenhada em continuar a cortar a burocracia, em reduzir e simplificar os regulamentos e em dar-lhes a maior eficácia possível do ponto de vista do custo-benefício para as PME". O comissário europeu assegurou ainda que, nos casos em que estas barreiras não possam simplesmente ser abolidas, a Comissão irá "sistematicamente fazer o teste das PME nos seus estudos de impacto e procurar melhorias", lê-se no comunicado.

O grupo do Partido Popular Europeu (PPE), ao qual pertence o PSD, tem defendido a meta de redução em pelo menos 30% dos custos administrativos aos quais são atualmente sujeitas as PME.

Maria da Graça Carvalho apontou outras três condições muito importantes para assegurar a retoma das empresas europeias, em particular das PME: "Investimento, incluindo a criação das condições para que o acesso a este seja uma realidade para todos. Inovação, como facilitador da recuperação económica e da adaptação à dupla transição verde e digital. E Mercado Interno, incluindo o mercado interno digital. Precisamos de um mercado interno coeso e sem fragmentações", sublinhou.