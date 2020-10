Mariana Mortágua aponta caminho para BE viabilizar Orçamento

A deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua. MIGUEL A. LOPES/LUSA

A deputada do Bloco de Esquerda traçou nesta terça-feira no Parlamento o caminho para que o partido viabilize o Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) na votação final global.

"Se houver o bom senso de reforçar o SNS, se houver a razoabilidade de proteger quem está aflito no desemprego e na miséria, se houver o bom senso de protegermos o Estado da pilhagem financeira, teremos um bom Orçamento", indicou Mariana Mortágua na intervenção de fundo no primeiro dia de debate na generalidade.

"Gosto de ouvir todos falarem em responsabilidade e bom senso enquanto nos pedem que enterremos a cabeça na areia, como o avestruz, fingindo não ouvir, não querer ver, não entender nada", acusou a deputada bloquista.

Mariana Mortágua reconheceu que o OE2021 "não faz cortes e que representa uma continuidade na estratégia orçamental do Governo", mas considera tratar-se de um "orçamento de rotina", "mas não é de rotina que precisamos em tempo de crise e por isso este orçamento está condenado a ser ultrapassado pelas dificuldades", declarou.

PS acusa BE de "taticismo" no voto contra na generalidade

Na intervenção de fundo, o deputado do PS, José Luís Carneiro, enunciou os argumentos que considera serem inaceitáveis invocados pelos partidos que votam contra o Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), em particular o Bloco de Esquerda.

"Somente a insensibilidade de uma resposta política austeritária por um lado e o egoísmo taticista partidário impróprio deste tempo podem explicar que outros se juntem à direita contra este orçamento", apontou o parlamentar socialista que é também o secretário-geral adjunto do PS.

