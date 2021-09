Mário Centeno defende que BCE deve ser "ainda mais conservador" na reação à inflação

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno © LUSA

O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, considerou esta segunda-feira que o Banco Central Europeu (BCE) deve ser "ainda mais conservador" na forma como olha para a inflação, numa entrevista à cadeia televisiva CNBC.

"Nós fomos enganados por algumas notícias sobre a inflação no passado, o que nos levou a agir de forma errada, portanto não queremos, definitivamente, cometer o mesmo tipo de erros desta vez", disse o também membro do Conselho de Governadores do BCE.

O também antigo ministro das Finanças português salientou a necessidade de se manterem as "condições favoráveis de financiamento para todos os setores da economia, à medida" que se sai da crise. "Mas ainda não estamos lá", disse.

Este mês, o BCE decidiu abrandar o ritmo de compras no programa de aquisição de ativos implementado devido à pandemia, algo que a presidente do banco central, Christine Lagarde, apelidou de "recalibração".

"Temos de ser muito -- eu diria até mais -- conservadores na forma como atacamos este assunto", alertou Mário Centeno na entrevista de hoje.

O Banco Central Europeu, sediado em Frankfurt, aponta para uma inflação de 2,2% na zona euro no final deste ano, um número que deverá baixar para 1,7% em 2022 e 1,5% em 2023, de acordo com as previsões económicas da instituição.

Mário Centeno referiu que a inflação ainda não está onde o BCE a quer, ou seja, estabilizada nos 2%.

"Já vemos algo nessa frente, mas quando olhamos para o nosso horizonte de projeções, a inflação ainda não está ancorada nos 2%", disse à CNBC o governador do Banco de Portugal.