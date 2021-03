MatosinhosHabit apoiou 700 famílias no pagamento de rendas

Matosinhos © Igor Martins/Global Imagens

Dinheiro Vivo 17 Março, 2021 • 19:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A MatosinhosHabit apoiou, no ano passado, 700 famílias do concelho através do Plano Municipal de Apoio ao Arrendamento (PMAA).

Em 2020, a empresa municipal disponibilizou, no âmbito das candidaturas ativas para o PMAA, uma verba de 891.665 euros.

Este ano, o município de Matosinhos quer esgotar a verba de 1,25 milhões destinados a este programa.

Segundo comunicado enviado às redações, o investimento de apoio aos munícipes abrange um valor médio de cerca de 102,15 euros mensais.

Criado em 2009, o PMAA surgiu com o propósito de apoiar os munícipes que revelassem dificuldade no pagamento dos seus arrendamentos privados.

Desde a sua implementação, o PMAA já apoiou mais de 2.500 famílias, num investimento da Câmara Municipal de Matosinhos de aproximadamente de 7,5 milhões de euros.