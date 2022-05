Medidas de apoio aos combustíveis vão custar 700 milhões

António Mendonça Mendes, Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais © Reinaldo RodriguesGlobal Imagens

As contas são do secretário dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes: "Entre novembro e final de abril aquilo que, entre reduções de impostos, subsídios e impostos que se deixaram de cobrar na área dos combustíveis, estamos a falar de quatrocentos milhões de euros", dise em entrevista ao Jornal de Negócios e Antena 1, acrescentando que nos próximos dois meses a despesa prevista é de mais 300 milhões, elevando para 700 milhões de euros "o conjunto do valor que se deixou de cobrar às famílias e às empresas em impostos sobre os combustíveis e que representa qualquer coisa como 20% daquilo que é a receita anual de ISP".

António Mendonça Mendes sublinhou que "é muito importante que todos tenham presente o esforço que estamos a fazer enquanto país para mitigar o aumento do preço dos combustíveis".

Questionado sobre até quando as medidas de apoio à subida do preço dos combustíveis vão vigorar, o secretário de Estado afirmou que é preciso "avaliar a todo o momento as circunstâncias que temos e em que termos é que se pode e deve ter medidas que são excepcionais" e que assim mesmo "devem ser encaradas". Sobre datas nada disse, lembrando, no entanto, que "os recursos não são infinitos", o que significa que "teremos sempre que fazer escolhas".