Atuais medidas de confinamento mantêm-se "no essencial" nos próximos 15 dias

O primeiro-ministro, António Costa, fala aos jornalistas no final da reunião do Conselho de Ministros © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O primeiro-ministro anunciou esta quinta-feira que as medidas do confinamento geral vão manter-se nas próximas duas semanas.

"O Governo decidiu manter no essencial no vigor o decreto que foi aprovado no mês passado e que os portugueses já conhecem e serão aplicadas pelos portugueses com sentido de sacrifício de exigência", afirmou António Costa no final do Conselho de Ministros.

"Ainda é extremamente prematuro trazer esse debate , porque pode induzir em erro de que o desconfinamento vai começar para a semana ou daqui a duas semanas, que não vai acontecer", indicou o chefe do Governo.

O parlamento aprovou esta quinta-feira a renovação do estado de emergência até 01 de março para permitir medidas de contenção da covid-19, com votos favoráveis de PS, PSD, CDS-PP, PAN e a deputada Cristina Rodrigues e votos contra do PCP, PEV, Chega, Iniciativa Liberal e Joacine Katar Moreira. O Bloco de Esquerda absteve-se.

No decreto presidencial que renova o estado de emergência, Marcelo Rebelo de Sousa admite que sejam impostos limites ao ruído em certos horários nos edifícios habitacionais para não perturbar quem está em teletrabalho.

O documento inclui ainda uma ressalva a permitir a venda de livros e materiais escolares, estabelecendo que estes produtos "devem continuar disponíveis para estudantes e cidadãos em geral".