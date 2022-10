Medina admite correções ao aumento das pensões

O ministro das Finanças, Fernando Medina, durante a apresentação da proposta do Orçamento do Estado para 2023 © (Gerardo Santos / Global Imagens)

O ministro das Finanças, Fernando Medina, admitiu maiores aumentos para os pensionistas em 2023 caso a inflação deste ano fique acima de 7,4%, valor previsto, afirmou esta segunda-feira, durante a apresentação da proposta do Orçamento do Estado (OE) para 2023.



"Haverá naturalmente a correção relativamente a esse aumento", caso a inflação que conta, a inflação média sem habitação, supere em novembro as estimativas do governo, disse Fernando Medina. Contudo, acrescentou, que a acontecer a correção terá um efeito muito reduzido.

Relacionados Reformados levam corte de 252 euros nas pensões daqui a dois anos

A proposta do OE para 2023 confirma que que os aumentos para os pensionistas vão oscilar entre 3,53% e 4,43%, um corte face à aplicação da fórmula de atualização das reformas que daria aumentos entre 8% e 7,1%.

Esta redução na atualização das pensões que levará a perdas futuras para os pensionistas, tendo em conta que a base de cálculo a parir de 2024 passa a ser inferior, é uma contrapartida pelo bónus de mais meia pensão que os reformados recebem este mês, no âmbito das medidas de apoio ao rendimento para mitigar os impactos negativos da inflação.