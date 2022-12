Medina assina despacho que transfere última tranche de 990 milhões para a TAP

O ministro das Finanças, Fernando Medina © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

O despacho que autoriza a transferência de 990 milhões de euros para a TAP, a última tranche da ajuda pública de 3,2 mil milhões de euros à companhia que já estava previsto ser paga até ao final do ano, já foi assinado. Segundo a CNN Portugal, que cita fontes próximas do processo, o despacho foi assinado pelo ministro Fernando Medina. O Negócios vai mais longe e diz que a secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, pediu escusa no processo, daí ter sido o próprio ministro das Finanças a assinar o documento.

A TAP recebeu 1,2 milhões de euros em 2020 e 998 milhões no ano passado, e o Orçamento do Estado para 2022 prevê o pagamento desta última tranche da ajuda pública à empresa liderada por Christine Ourmières-Widener, aprovada pela Comissão Europeia no âmbito do plano de reestruturação da companhia e dos apoios covid.

A secretária de Estado do Tesouro terá pedido escusa na sequência da polémica em torno da indemnização de meio milhão de euros que recebeu da TAP, depois de ter renunciado ao cargo que ocupava na administração da companhia. Os ministro das Finanças e das Infraestruturas publicaram ontem um despacho em que pedem à TAP para explicar o enquadramento jurídico e o montante de meio milhão de euros de indemnização atribuído a Alexandra Reis, que desde 2020 estava na administração da transportadora aérea nacional. Já hoje, o primeiro-ministro, António Costa, disse à agência Lusa que "desconhecia em absoluto os antecedentes" e pediu esclarecimentos sobre a indemnização atribuída, aguardando a "qualificação jurídica" dos factos.