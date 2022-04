Medina compromete-se com meta de "retirar Portugal dos países mais endividados"

Ministro das Finanças, Fernando Medina © MIGUEL A. LOPES/LUSA

Portugal tem hoje a 12ª maior dívida pública do mundo, tal como em 2010, antes do resgate financeiro. Perante o facto, o ministro das Finanças, Fernando Medina, reiterou esta sexta-feira o compromisso de seguir "uma política de contas certas" e comprometeu-se com a meta de "retirar Portugal da lista dos países mais endividados, de forma sustentada e perene".

"Assumimos prosseguir uma política de contas certas, pois esta é uma condição essencial para melhorar as condições de vida das famílias e de financiamento das nossas empresas. É, por isso, que iremos reduzir o défice e dívida pública, num ano de forte crescimento económico e com desemprego em baixa", afirmou durante o segundo dia do debate na generalidade sobre a proposta de Orçamento de Estado para 2022 (OE2022).

"Menos défice e menos dívida são ativos de que o país não se pode dar ao luxo de prescindir", disse, aludindo ao contexto de incerteza macroeconómica que a Europa atravessa, muito acelerado pela guerra na Ucrânia.

"Depois de termos alcançado a maior redução da dívida pública desde a II Guerra Mundial, ambicionamos agora um novo objetivo: retirar Portugal, de forma sustentada e perene, da lista de países mais endividados. Vencer este desafio constitui o maior fator de confiança para o futuro", prometeu.

Aludindo ao choque da inflação na economia, Medina disse que não há medidas que, "por si só", consigam eliminar efeitos mas é possível "mitigar significativamente" impactos. "Em Portugal, a inflação dos energéticos registou este mês um valor de 26,7%, arrastando o valor mensal para 7,2% de acordo com os dados também hoje conhecidos. Alguns bens centrais da cadeia alimentar aumentaram de preço ou não se produzem na quantidade necessária", sublinhou.

Nesse sentido, o ministro das Finanças recordou: "Com este OE baixamos a carga fiscal dos combustíveis em 20 cêntimos por litro, limitamos os preços do gás, atribuímos subsídios a empresas por uso de gás, a empresas do setor agroalimentar, e apoiamos famílias mais desfavorecidas. [...] Apoiamos de forma efetiva famílias e empresas e evitamos erros do passado". Isto, com o governo a evitar o aumento de salários que Medina considerou que seria "ilusório".