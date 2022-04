Medina diz que PIB do primeiro trimestre está 3,1% acima do homólogo de 2019

O ministro das Finanças, Fernando Medina, durante o debate sobre o Programa de Estabilidade, na Assembleia da República, em Lisboa, 20 de abril de 2022. ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

No segundo e última dia de debate na generalidade sobre a proposta do Orçamento de Estado para 2022 (OE2022) cabe a Fernando Medina, ministro das Finanças, a defesa da ambição do governo. E, aproveitando os dados revelados Instituo Nacional de Estatística (INE) esta sexta-feira, o governante defendeu que o nível do Produto Interno Bruto (PIB) situa-se, atualmente, 3,1% acima do primeiro trimestre de 2019, tendo recuperado para os níveis pré-pandemia.

"Segundo os dados do INE hoje conhecidos, o primeiro trimestre deste ano a economia cresceu um impressionante valor superior a 11% em termos homólogos e 2,6% face aos três meses anteriores. Isto faz com que este primeiro trimestre esteja já 3,1% acima do primeiro trimestre de 2019, recuperando para os níveis pré-pandemia", afirmou o ministro na abertura do segundo dia de debate.

O INE revelou esta manhã que o PIB cresceu 2,6% até março, numa variação em cadeia, e 11,9% em termos homólogos. Para Fernando Medina, os dados do PIB são "uma mensagem fortíssima de confiança" que empresas e trabalhadores "estão a dar [ao governo]". "E temos de estar à altura", afirmou, acrescentando, no entanto, que os riscos económicos existem, sobretudo devido à inflação. O INE revelou, também esta manhã, que a inflação disparou para 7,2% em abril, o valor mais elevado em 29 anos.

"Temos sinais de que podemos legitimamente esperar a continuação desta dinâmica ao longo de 2022", afirmou o governante, no entanto, traçando um objetivo: "Retirar Portugal da lista dos mais endividados".