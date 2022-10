Medina já entregou no parlamento a proposta de Orçamento para 2023

O ministro das Finanças, Fernando Medina (à esq.), entrega a pen com a proposta de OE2023 ao presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva © ANTONIO COTRIM/LUSA

O ministro das Finanças, Fernando Medina, entregou esta segunda-feira, no Parlamento, a proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) ao presidente da Assembleia da Republica (AR), Augusto Santos Silva. O documento, que irá orientar as finanças públicas no próximo ano, foi entregue pouco depois das 13h. Medina fez-se acompanhar pela ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.

No final do encontro com o presidente da AR, Medina destacou a defesa de três aspetos inerentes a esta proposta orçamental: "Em primeiro lugar, uma proposta de estabilidade", em segundo, "um orçamento de confiança no futuro" e, em terceiro, "um orçamento de redução da dívida", insistindo nas "contas certas".

Estabilidade, explicou o ministro, porque "promove a melhoria dos rendimentos, a redução de impostos e um quadro de estabilidade ao longo dos próximos quatro anos relativamente à evolução de indicadores" como o acordo de rendimentos este domingo alcançado em sede de concertação social, a progressão do salário mínimo, as valorizações na administração pública e o quadro fiscal.

Este é também um orçamento de "confiança no futuro", acrescentou, antecipando medidas de apoio ao investimento público e privado. O OE2023 prevê ainda "instrumentos para lidar com as dificuldades que a conjuntura apresenta", garantiu Medina, destacando "reduções de impostos, incentivos corretos no sítio certo, apoio à capitalização das empresas e ao seu ganho de escala".

Por último, trata-se de "um orçamento de redução da dívida e de contas certas", isto é, "que faz da redução da dívida um objetivo para continuar", prosseguiu. "Teremos terminado este ano com uma redução significativa da nossa dívida pública. É importante que continuemos este esforço, porque tem uma tradução direta na vida das nossas empresas, das famílias. Na vida do país", explicou o ministro. A proposta para o próximo ano seguirá uma linha de "contas certas, redução do défice e redução da dívida".

Fernando Medina apresentará em detalhe a proposta de OE2023 elaborada pelo Governo, durante esta tarde, numa conferência de imprensa no Ministério das Finanças, marcada para as 15h. Na sessão, deverão estar também presentes os secretários de Estado do Orçamento, dos Assuntos Fiscais e do Tesouro.

A proposta orçamental deverá prever um crescimento de 1,3% e um défice de 0,9% do PIB no próximo ano, bem como uma atualização regular dos escalões de rendimento do IRS, com base na valorização salarial em 5,1%, e uma redução seletiva do IRC.

O Orçamento do Estado será debatido na generalidade no parlamento nos dias 26 e 27 de outubro, estando a votação final global do diploma da proposta do Governo marcada para 25 de novembro.