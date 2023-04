Medina nega ter nomeado mulher de João Galamba

O ministro das Finanças, Fernando Medina © MIGUEL A. LOPES/LUSA

O ministro das Finanças, Fernando Medina, rejeita as acusações do Chega de que o governo terá nomeado a mulher do ministro das Infraestruturas, João Galamba para o Departamento de Planeamento e Relações Internacionais do Ministério das Finanças.

"Laura Cravo não foi nomeada pelo governo, não foi pré-nomeada pelo governo não tem nenhuma nomeação à espera", assegurou o governante esta terça-feira, durante uma audição parlamentar a pedido da bancada do Chega.

Na sequência das notícias vindas a público, o deputado do Chega, Rui Afonso, questionou Fernando Medina sobre o facto de o "Ministério das Finanças ter ocultado a nomeação da mulher de João Galamba no Diário da República". "A esposa do ministro e ex-secretário de Estado chegou ao cargo" de coordenadora do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais (GPEARI) do Ministério das Finanças "em março de 2022 e a situação foi omitida", sublinhou o parlamentar.

Em resposta, Fernando Medina explicou que "Laura Cravo é quadro de uma instituição da Administração Pública e encontra-se ao abrigo regime de mobilidade a desempenhar outras funções". O ministro das Finanças adiantou que a mulher de Galamba "é quadro da CMVM [Comissão do Mercado de Valores Mobiliários] e encontra-se no Departamento de Gestão e Planeamento do Ministério do Ministério das Finanças e fê-lo a pedido do departamento em 2020 devido às suas competências em mercados e serviços financeiro".

Em março de 2022, "e no exercício das suas funções, assumiu uma coordenação técnica por decisão do diretor-geral", indicou. "Por isso, não foi nomeada pelo diretor-geral, não vai ser nomeada diretora de departamento, porque o diretor-geral pretende que o cargo seja provido em concurso público", afirmou. Assim, "quando abrir o concurso, quem quiser candidata-se a este cargo que, neste momento, não está preenchido", acrescentou.

Fernando Medina criticou ainda o grupo parlamentar do Chega por estar a "questionar o Ministério das Finanças por uma nomeação não fez, só porque Laura Cravo é mulher de João Galamba".

O deputado do PSD, Hugo Carneiro, perguntou ainda se Fernando Medina teria convidado a mulher de Galamba para o novo cargo, ao que o ministro das Finanças respondeu: "Não tive nenhuma influência na ida de Laura Cravo para o departamento. Relembro que Laura Cravo foi para "o Gabinete de Estudos e Planeamento a 1 de novembro de 2020 no quadro de uma colaboração com a CMVM", sublinhando que "não dirigente na Administração Pública".

O governante recordou ainda que só assumiu funções como ministro das Finanças a 30 de março de 2022.

De acordo com o Linkedin da mulher de João Galamba, Laura Crava é identificada como chefe de Divisão de Serviços Financeiros do Ministério das Finanças.

(Notícia atualizada às 12h15)