Medina promete desagravamento do IRS superior a dois mil milhões de euros até 2027

O Governo tem uma prioridade: levar a avante a estratégia de desagravamento fiscal em sede de IRS. As palavras são do ministro das Finanças, que, durante a apresentação do Programa de Estabilidade (PE), esta segunda-feira, se comprometeu com um alívio do IRS acumulado superior a dois mil milhões de euros até 2027.

"Temos feito esse trabalho e é um trajeto que vamos continuar a fazer ao longo dos próximos anos, definindo como objetivo mínimo conseguirmos um desagravamento fiscal em sede de IRS superior a dois mil milhões de euros no ano de 2027, isto é, o impacto acumulado destas medidas ao longo do período de vigência deste Programa de Estabilidade", afirmou Fernando Medina.

De acordo com as estimativas apresentadas pelo executivo, prevê-se uma redução daquele imposto de 525 milhões de euros em 2024, 205 milhões em 2025 e 250 milhões em 2026 e 2027.

Para o governante, as medidas implementadas neste sentido são de "grande importância", uma vez que tocam sobretudo "pessoas que vivem dos rendimentos do seu trabalho" e "contribuem para a melhoria das condições de vida de milhões de portugueses". O objetivo, acrescentou, é melhorar "os rendimentos das classes médias", através de uma política de desagravamento fiscal.

Fernando Medina salientou ainda que as medidas para proteger o rendimento das famílias têm sido tomadas pelo Governo, quer no âmbito do Orçamento do Estado (OE) de 2023 - do qual integram "o aumento do IAS (Indexante dos Apoios Sociais), o reforço do abono de famílias e a redução do IRS" - quer aquelas que surgiram por força dos acontecimentos, tais como "o apoio às rendas de casa e às taxas de juro, o IVA Zero, os apoios à produção agriculto e o reforço do subsídio de refeição".