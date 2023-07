Medina revê crescimento da economia em alta para 2,7% este ano

O ministro das Finanças, Fernando Medina. © Gerardo Santos / Global Imagens

O ministro das Finanças, Fernando Medina, confirmou, esta sexta-feira, as últimas projeções do Banco de Portugal que apontam para um crescimento do PIB, este ano, de 2,7%, superior em 0,9 pontos percentuais relativamente à estimativa anterior, de 1,8%. À margem da reunião do Ecofin, em Bruxelas, o governante afirmou, em declarações transmitidas pela RTP3, que "os últimos dados conhecidos apontam para que a economia venha a crescer em torno de 2,7%, muito acima daquilo que tínhamos previsto, que era de 1,8%".

Quando apresentou o Programa de Estabilidade para 2023-2027, Medina já estimava uma evolução positiva do PIB, de 1,8%, acima dos 1,3%, previstos em outubro do ano passado. Assim, esta é já a segunda revisão em alta do crescimento da economia.

Para Fernando Medina, "este resultado é de grande importância, porque permite assegurar que a economia está e continuará com um mercado de emprego forte". O ministro das Finanças destacou "o nível de emprego historicamente alto", assinalando ainda "um crescimento médio significativo dos salários, em torno dos 8%", tendo em conta as remunerações declaradas à Segurança Social.

Mas os últimos dados da Segurança Social mostram já um abrandamento na subida dos ordenados dos trabalhadores portugueses por conta de outrem. "Em abril de 2023, as remunerações totais declaradas por trabalho dependente apresentaram um valor médio de 1339,77 euros, tendo na variação mensal ocorrido um aumento de 0,1% e, em termos homólogos, o crescimento foi de 5,8%", lê-se na última síntese estatística da Segurança Social publicada em junho.

Quanto à evolução da inflação, que "está neste momento abaixo dos 4%" em Portugal, Medina sublinhou a trajetória de descida que se verifica "já há vários meses consecutivos", esperando que esta tendência se mantenha até ao final do ano. O governante não se quis ainda comprometer com as previsões do Banco de Portugal que apontam para uma variação anual do índice de preços para 2023 de 5,2%, menos 0,3 pontos percentuais face à estimativa de março, de 5,5%, da instituição liderada por Mário Centeno.

O Programa de Estabilidade do governo para 2023-2027 é, porém, mais otimista ao prever uma inflação de 5,1% para este ano, menos uma décima percentual do que as projeções do Banco de Portugal.