Menos de um terço dos portugueses saíram da situação de desemprego © Paulo Jorge Magalhães / Global

Menos de um terço dos desempregados conseguiram um contrato de trabalho, no segundo trimestre em relação aos primeiros três meses do ano. Dos 380,3 mil sem posto de trabalho, 116,6 mil, o que corresponde a 30,7%, transitaram para o emprego, mas 18,7% (70,9 mil) transitaram para a inatividade e mais de metade (50,7% ou 192,8 mil) permaneceram na situação de desemprego, segundo o relatório sobre fluxos entre estados do mercado de trabalho do Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Do total de pessoas que estavam desempregadas no primeiro trimestre de 2023, 50,7% (192,8 mil) permaneceram nesse estado no segundo trimestre, 30,7% (116,6 mil) transitaram para o emprego e 18,7% (70,9 mil) transitaram para a inatividade", de acordo com o INE.

Por género, mais mulheres conseguiram um contrato de trabalho: 29,7% (54,3 mil) dos homens desempregados e 31,5% (62,2 mil) das mulheres desempregadas transitaram para o emprego.

Do primeiro para o segundo trimestre, 39,9% (96,5 mil) dos desempregados de curta duração e 18,8% (27,2 mil) dos inativos pertencentes à "força de trabalho potencial" transitaram para o emprego.

A passagem para um trabalho por conta de outrem abrangeu 11,6% (82,2 mil) dos que tinham um trabalho por conta própria e 27,5% (104,6 mil) dos que se encontravam desempregados.

Em sentido inverso, do total de pessoas que estavam empregadas no primeiro trimestre, 96,4% (4 747,6 mil) permaneceram nesse estado no segundo trimestre, enquanto 1,2% (58,6 mil) transitaram para o desemprego, um agravamento em 0,3 pontos percentuais (p.p.) face ao período homólogo, quando 0,9% dos trabalhadores tinham ficado sem trabalho. Ou seja, há mais 34,7 mil que transitaram para o desemprego em relação há um ano.

Para a inatividade caíram 2,4% (118,5 mil) trabalhadores. Trata-se de uma redução em 0,1 pontos percentuais em termos homólogos, mas, em cadeia, verifica-se um aumento em 0,4 p.p..

Do total de trabalhadores por conta de outrem que tinham um contrato a termo ou de outro tipo, 21,4% (153,5 mil) passaram a ter um contrato sem termo.

Entre os que tinham um emprego a tempo parcial, 19,2% (79,6 mil) passaram a tempo completo.

Em relação aos que permaneceram empregados, mas que mudaram de emprego, registou-se uma diminuição de 0,2 pontos percentuais em relação ao último trimestre, fixando-se nos 3,6% (169,4 mil).

O INE conclui que o fluxo líquido do emprego (total de entradas menos o total de saídas) foi de sinal positivo e estimado em 54,7 mil pessoas.