Menos exportações de bens de capital prejudicam "mudança estrutural" no Norte

Porto © Rui Oliveira/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 11 Abril, 2022 • 13:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A quebra de exportações de bens de capital no Norte no último trimestre de 2021 é "prejudicial à mudança estrutural em curso" na região, assinala a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR-N) no relatório Norte Conjuntura.

"Pela negativa, numa conjuntura mais desfavorável, as exportações de bens de capital tiveram uma forte queda de 17,4% no 4.º trimestre de 2021 em relação ao mesmo período do ano anterior", pode ler-se no documento hoje divulgado, relativo aos últimos três meses do ano passado.

Em causa está a quebra deste indicador, em oposição às exportações de bens em geral (aumento de 5,5%), dos de consumo (aumento de 15,7%) e dos intermédios (aumento de 3,4%).

Os bens de capital são uma categoria que inclui "máquinas, equipamentos e material de transporte destinado à atividade empresarial", incorporando "muita tecnologia e conhecimento na sua produção".

No Norte Conjuntura, a CCDR-N observa que a evolução negativa deste indicador é, assim, "prejudicial à mudança estrutural em curso" na região.

Quanto às exportações de bens em geral, "aumentaram 5,5% no 4.º trimestre de 2021 em comparação com o período homólogo do ano passado", o que compara com os números nacionais de 13,6%, e as importações subiram, em termos homólogos, 24,8%.

De acordo com a CCDR-N, no quarto trimestre do ano passado a "trajetória de recuperação que vinha a ser observada durante todo o ano" continuou, e "nem a conjuntura internacional marcada por um aumento dos preços das matérias-primas e da energia, com reflexos no crescimento dos preços de produção, inverteu a tendência".

Dentro das exportações de bens, os de consumo "aumentaram 15,7% no 4.º trimestre de 2021 face ao período homólogo de 2020, acelerando o ritmo de crescimento que se tinha registado no trimestre anterior", e os bens intermédios (usados para a produção de bens finais nas cadeias de valor internacionais) aumentaram 3,4% no mesmo período.

"Os produtos com forte implementação histórica na região e mais intensivos em trabalho foram o motor de crescimento das vendas de bens do Norte ao exterior", destacando-se o vestuário e acessórios de malha (aumento de 22,9% face ao 4.º trimestre de 2020), o calçado, polainas e artefactos semelhantes (24,2%).

Já as exportações do setor dos veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres e suas partes (nomeadamente componentes automóveis) "caíram 23,2%, em termos homólogos, no 4.º trimestre de 2021, agravando a tendência de queda que se verificou no trimestre precedente".

"De igual modo, as exportações da classe composta pelas máquinas, aparelhos e materiais elétricos e suas partes registaram uma redução acentuada de 13,5% durante o mesmo período", observa ainda a CCDR-N.

A comissão presidida por António Cunha lembra que "estas duas classes são as mais importantes do Norte no volume exportado e representam 'clusters' industriais muito dinâmicos do ponto de vista tecnológico e de incorporação de conhecimento, sendo ainda bastante intensivas em capital".

Também as exportações de móveis, mobiliário médico-cirúrgico e colchões "diminuíram 9,4% no 4.º trimestre de 2021 face ao período homólogo de 2020", mantendo a tendência anterior, mas as "caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes tiveram um aumento homólogo de 2,2%".

O Norte Conjuntura denota ainda a dinâmica favorável nas exportações das obras de ferro fundido, ferro ou aço, que aumentaram 33,7% no período, bem como nas exportações de plástico e suas obras (19,4%), cortiça e suas obras (13,8%) e na borracha e suas obras (9,6%).

"Estas quatro classes de bens mencionadas anteriormente aumentaram significativamente as exportações de bens no conjunto de 2021, num contexto internacional marcado por restrições no fornecimento de matérias-primas, sendo um sinal de resiliência assinalável destes 'clusters' localizados no Norte", aponta a CCDR-N.

A comissão ressalva, no entanto, que "no período em análise, ainda não se tinha iniciado o conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia, de modo que os seus efeitos sobre as exportações do Norte ainda não foram observados".