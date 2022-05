Mercado automóvel caiu em abril e as vendas estão 39,6% abaixo do período pré-pandemia

Venda de elétricos cresceu 88,1% nos primeiros quatro meses do ano

Os portugueses estão a comprar menos carros, mas, os que compram, estão crescentemente a preferir veículos movidos a energias alternativas, designadamente elétricos e híbridos, cujas vendas cresceram 39% face ao ano passado. Os dados são dos primeiros quatro meses do ano e mostram que, só nos elétricos, o crescimento foi de 88,1%, num total de 4.707 unidades. As energias alternativas representam já cerca de 40% das vendas totais de novos veículos em Portugal.

No total, em abril de 2022 foram matriculados 14.516 veículos automóveis em Portugal, menos 19,9% do que o período homólogo e menos 41,4% do que em abril de 2019. No acumulado de janeiro a abril, indica a ACAP - Associação Automóvel de Portugal, foram colocadas em circulação 56.992 novos veículos, menos 0,7% do que no mesmo período o ano passado e 39,6% abaixo do período pré-pandemia.

Os ligeiros de mercadorias são a categoria mais afetada com uma quebra homóloga de 39,6% em abril, face a igual mês de 2021, e de 17,9% no acumulado do ano. Já os ligeiros de passageiros caíram 16,1% em abril, num total de 12.420 carros vendidos, mas está ainda em terreno positivo, na comparação com 2021, no acumulado dos quatro meses: 47.191 novos carros em circulação, um aumento de 2,9%. Já na comparação com o quadrimestre equivalente de 2019, a queda é de 41,4%.

Nos pesados a situação é semelhante: o mercado registou uma quebra de 15,7% no mês de abril, mas, no acumulados de janeiro a abril, está ainda 0,1% acima de 2021.

Quantos às energias alternativas, a tendência é de crescimento substancial. É verdade que este tipo de veículos - que incluem os elétricos, os híbridos plug-in e elétricos, a gasolina ou a gasóleo, e os híbridos GPL/Gasolina - só representa, ainda, 40%, ou menos, das vendas totais do setor, mas