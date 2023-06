Mercado automóvel cresce mais de 50% em maio, mas continua abaixo de valores de 2019

© Pedro Correia / Global Imagens

No passado mês de maio foram matriculados 22 672 veículos automóveis em Portugal, ou seja, menos 15,2% do que no mesmo mês de 2019, mas mais 51,2% face ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Em termos acumulados, de janeiro a maio, foram colocados em circulação 101 510 novos veículos, o que se traduz numa diminuição de 16,4% em relação ao mesmo período de 2019, apesar da comparação com 2022 mostrar um aumento de 40,4%. Apesar da tendência crescente, a quebra de mais de 16% demonstra que o mercado ainda não conseguiu recuperar os valores pré-pandemia.

No mês passado, foram matriculados em território nacional 19 816 ligeiros de passageiros, um acréscimo de 54,6% face ao mesmo período de 2022. No entanto, ao comparar os números com 2019, verifica-se ainda uma quebra de 12,9%. Relativamente ao acumulado dos últimos cinco meses, o mercado registou um crescimento de 46,4% em termos homólogos.

Os ligeiros de mercadorias, com 2244 unidades matriculadas e um aumento de 37,7% face a maio de 2022, registaram evolução negativa face a maio de 2019, com 35,3%. Em termos acumulados, o mercado atingiu as 10 545 unidades, o que representou um decréscimo de 31,5% face ao mesmo período antes da pandemia, mas um aumento de 7,4% em comparação com os primeiros cinco meses do ano passado.

No que diz respeito aos veículos ligeiros de passageiros movidos a energias não fósseis, entre janeiro e maio de 2013, 47,1% de todos os novos matriculados deste segmento eram elétricos ou híbridos. Adicionalmente, os dados da ACAP demonstram que 15,6% dos ligeiros de passageiros novos eram automóveis elétricos.

Só nos veículos pesados se verificou uma recuperação do mercado em relação ao período pré-pandemia, com o quinto mês de 2023 a registar um aumento de 20% face ao mês homólogo de 2019, tendo sido comercializados 612 veículos desta categoria. Já comparando com maio de 2022, o mercado registou um aumento de 12,1%.

Nos primeiros cinco meses de 2023 as matrículas desta categoria totalizaram 2851 unidades, o que representou um crescimento do mercado de 14,8% relativamente ao mesmo período de 2019, além de um aumento de 25,3% quando comparado com o período de janeiro a maio de 2022. Nos pesados de mercadorias registaram-se aumentos de 88,1% no mês passado face ao mesmo mês de 2022, mas também uma queda muito significativa (-77,3%) nos pesados de passageiros, em igual período.