Mercado de bens tecnológicos de consumo cresceu 2,5% e atingiu 3.336 milhões em 2022

O mercado de bens tecnológicos de consumo cresceu 2,5% no ano passado em Portugal, atingindo uma faturação de 3,3 mil milhões de euros, "o valor mais alto de sempre", de acordo com um estudo apresentado pela GfK.

Segundo a tecnológica, no ano passado, em Portugal, o mercado de bens tecnológicos de consumo atingiu "o valor mais alto de sempre", com uma faturação total de 3,336 mil milhões, "mais 2,5% do que no período homólogo".

Assim, "foi na área das telecomunicações e dos eletrodomésticos que se registou o maior crescimento, tendo estes bens sido adquiridos sobretudo em lojas físicas", referiu.

De acordo com a GfK, "as marcas próprias recuperaram representatividade, com um preço de venda médio em crescimento em todas as áreas de negócio", sendo que, em relação aos preços médios, aumentaram em todas as áreas, "com especial destaque para eletrodomésticos de consumo e grandes domésticos (+18%) e ainda os pequenos domésticos (+17%)".

Segundo a consultora, em termos globais, este mercado, em 2023, "depois do pico de vendas em 2021, encaminha-se para uma desaceleração da procura, sendo a tendência para estabilização, ainda que se possa ter algum crescimento em determinados meses do segundo semestre", destacou.

"Apesar dos sinais de sensibilidade ao preço serem percetíveis", indicou a GfK, "o consumidor vai contribuir para a estabilização do mercado".

Assim, "as estratégias promocionais vão continuar a orientar os níveis de saturação e a pressão dos preços e o comportamento dos consumidores em "esperar para comprar" vai progredir", estimou.

A GfK adiantou ainda que, "apesar da evolução do mercado global se apresentar negativa em 2022 (-6%), a previsão é que este se situe entre os 0 e os 2%, em 2023", sendo que "no caso de Portugal, estima-se uma estabilização dos valores de evolução, entre os 0 e os 3%, à semelhança do valor registado em 2022".

Os dados deste estudo referentes a Portugal são provenientes de mais de 2.000 lojas de um painel retalhista, segundo a consultora.