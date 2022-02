Mercado de combustíveis cresceu 20,99% em janeiro deste ano – ENSE

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

O mercado de combustíveis cresceu em janeiro 20,99% em termos homólogos, dados que "mostram uma recuperação, apesar de ser claro que durante o mês de janeiro de 2021 existiram ainda muitas medidas de confinamento", adiantou a ENSE.

Em comunicado hoje divulgado no seu "site", a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) indicou que as introduções ao consumo - registos efetuados, para efeitos fiscais, pelos comercializadores grossistas de combustível - aumentaram em janeiro 20,99% face ao mesmo mês do ano anterior, um crescimento de 98.457 toneladas para 567.435 toneladas.

"Estes dados registados junto do Balcão único de Energia mostram uma recuperação, apesar de ser claro que durante o mês de janeiro de 2021 existiram ainda muitas medidas de confinamento face ao cenário pandémico que ajudam a explicar a escala desta variação", indicou a ENSE.

O regulador destacou que na comparação face a janeiro de 2021, "destaca-se o comportamento do Jet [combustível para aviação] com subida de 46.752 toneladas (131,64%) e a gasolina com mais 15.568 toneladas (+27,12%)".

Ainda assim, indicou o regulador, se for feita a comparação "com o mês anterior, verificou-se uma descida de 84.283 toneladas, a que não será alheio o facto de o mês de dezembro ser um mês de intensas deslocações devido ao período natalício".

Por outro lado, "na comparação com o ano pré-pandémico de 2019, constata-se que estamos ainda 16,87% abaixo, mas com sinais de alguma recuperação como verificado nos meses anteriores, que demonstra alguma normalização gradual após o pico da crise pandémica que gerou diversos períodos de confinamento com evidentes reflexos nos níveis de introduções ao consumo", lê-se no comunicado.