Mercado de usados mantém dinâmica negativa ao cair 12% em janeiro

Dinheiro Vivo/Lusa 06 Fevereiro, 2023 • 15:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O mercado de usados continuou a manter uma dinâmica negativa (-12%) face mesmo mês do ano passado, o que demonstra "mais oferta que procura", mas recuperou face aos meses anteriores, anunciou esta segunda-feira o Standvirtual.

A dinâmica de mercado é negativa, face a janeiro deste ano, sobretudo nos carros acima de 30 mil euros (-20%) e entre 15 mil e 30 mil euros (-11%), apesar de a procura e de a oferta terem aumentado, esclarece o Stand virtual em comunicado.

Por outro lado, afirma que a dinâmica é positiva (+5%) nos carros abaixo de 15 mil euros, mas sobretudo porque "não há oferta", sendo que adicionalmente se verificou um aumento de oferta de carros novos e uma queda da importação de -8% face ao mês anterior, embora acima do período homólogo do ano passado e do pré-pandemia.