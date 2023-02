Mercado liberalizado de eletricidade com menos 19,5 mil clientes em dezembro

© Rodrigo Cabrita

Dinheiro Vivo/Lusa 14 Fevereiro, 2023 • 13:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O número de clientes no mercado liberalizado de eletricidade registou em dezembro de 2022 um decréscimo de 19.465 face a novembro, tendo o consumo recuado 7,7 GWh (Gigawatt/hora), segundo a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Num comunicado divulgado hoje, o regulador refere que "o mercado livre (ML) alcançou neste mês cerca de 5,5 milhões de clientes, correspondendo a 42.482 GWh de consumo anualizado, um decréscimo 19.465 clientes e de 7,7 GWh em consumo, face a novembro".

Em termos homólogos, o número de consumidores no mercado livre cresceu 0,2%, e registou-se um aumento no consumo no mercado livre de 0,9%.

Em dezembro de 2022, o mercado livre representou cerca de 85% do número total de clientes e cerca de 93% do consumo em Portugal Continental, recuando 0,4 e 1,1 pontos percentuais, respetivamente, face ao peso relativo do mês homólogo.

No mês em análise, entraram 16.466 clientes no mercado livre, tendo 2.780 (8,2 GWh) transitado do mercado regulado e 13.686 (43,5 GWh) entrado diretamente para as carteiras de comercializadores em regime de mercado (entradas diretas).

Por outro lado, cessaram contrato no mercado 9.436 clientes (28,0 GWh) sem que tenham celebrado outro contrato de fornecimento (saídas diretas) e regressaram ao mercado regulado 26.495 clientes (113,6 GWh).

Conforme explica a ERSE, "em dezembro, este regresso ao mercado regulado decorre, em grande parte, da possibilidade de os consumidores residenciais de eletricidade optarem pelo regime equiparado ao das tarifas transitórias ou reguladas".

Assim, o número de clientes em atividade no mercado livre decresceu, em termos líquidos, em 19.465, e baixou 89,9 GWh em consumo.

Foram, ainda, registadas, neste mês, 43.896 mudanças de carteira entre comercializadores no mercado livre, que representam cerca de 261,9 GWh de consumo anual.

"Com esta evolução, pode observar-se que cerca de 46% do número de movimentos de mercado diz respeito a mudanças entre comercializadores já em mercado (com o respetivo consumo a representar cerca de 58% do volume de consumo em mudança)", refere a ERSE, acrescentando que "o regresso ao CUR representa uma parcela dos movimentos em número de cerca de 28%".

De acordo com a ERSE, no período em análise, a EDP Comercial "manteve a sua posição como principal operador no mercado livre", embora face a novembro a sua quota tenha recuado 0,4 pontos percentuais em número de clientes e em 0,1 pontos percentuais em termos de consumo.

A Endesa e a Goldenergy registaram em dezembro, um aumento nas quotas, em número de clientes, de 0,2 e 0,3 pontos percentuais, respetivamente. Por outro lado, a Galp registou uma quebra de 0,1 pontos percentuais.

Numa análise por segmento de cliente, a EDP tem a quota dominante nos clientes residenciais (69,3% em dezembro), nos pequenos negócios (46,4%) e nos clientes industriais (26,1%), enquanto a Iberdrola lidera no segmento de grandes consumidores (22,2%).

Por sua vez, no gás natural, os dados da ERSE apontam que o mercado livre contou em dezembro com cerca de 1,2 milhões de clientes, correspondendo a 33.303 GWh de consumo anualizado, o que representa um decréscimo de 21.176 clientes e uma quebra de cerca de 547,4 GWh em termos de consumo face ao mês anterior.

Em termos homólogos, o número de consumidores no ML apresentou um decréscimo de 9,5% e o consumo no mercado livre registou uma quebra de 14,8%.

A quase totalidade do número de clientes do mercado livre concentra-se naturalmente no segmento dos clientes residenciais, os quais representam cerca de 94% do total de clientes neste mercado.

O consumo de gás natural no mês de dezembro foi de 2.586 GWh, valor inferior em 1,3% ao registado no mês anterior. Relativamente ao mês homólogo, o consumo mensal global apresentou uma variação negativa de 17,5%.

Este mês entraram 17.932 clientes no mercado livre, tendo 912 (0,5 GWh) transitado do mercado regulado e 17.020 (40,9 GWh) entrado diretamente para as carteiras de comercializadores em regime de mercado (entradas diretas).

Por outro lado, cessaram contrato no mercado liberalizado 15.705 clientes (39,7 GWh) sem que tenham celebrado outro contrato de fornecimento (saídas diretas) e regressaram ao mercado regulado 23.354 clientes.

Assim, o número de clientes em atividade no mercado livre reduziu-se, em termos líquidos, em 21.127 clientes e diminuiu, em consumo, 5,9 GWh.

Foram ainda registadas 12.198 mudanças de carteira entre comercializadores no mercado livre, que representam cerca de 96,5 GWh de consumo anual.

A ERSE destaca que, em dezembro, o maior número de movimentos de mercado diz respeito ao regresso ao CUR, que representa cerca de 34% em número de clientes e cerca de 4% do volume de consumo, na sequência da medida excecional instaurada pelo Governo, que passou a permitir o regresso dos clientes finais com consumos anuais inferiores ou iguais a 10.000 m3 ao regime de tarifas reguladas de venda de gás natural do mercado regulado.