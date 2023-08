Mercado regulado de eletricidade cresce 4% para 958 mil clientes em junho © Paulo Spranger/Global Imagens

O mercado regulado de eletricidade registou em 958 mil clientes em junho, o que corresponde a um aumento homólogo de 4,0%, informou esta quarta-feira a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

"Em junho de 2023, o mercado regulado registava cerca 958 mil clientes, para um consumo estimado em base anual de 2 980 GWh [gigawatt-hora]. Estes valores representam um aumento de 4,1% no número de clientes, bem como um acréscimo de 5,1% em consumo, relativamente a junho de 2022", refere a ERSE no Boletim sobre o Mercado Liberalizado de Eletricidade relativo a junho.

De acordo com o regulador, este aumento de clientes está associado à "atipicidade relativa à subida de preços no mercado grossista".

O regulador registou que, ainda assim, a passagem progressiva para o mercado livre tem tornado a carteira dos comercializadores no mercado regulado (CUR - comercializador de último recurso) concentrada nos clientes domésticos, que representaram em junho 99,8% dos clientes presentes no mercado regulado e 93,3% dos fornecimentos da comercialização de último recurso.

No mês em análise, o mercado livre alcançou cerca de 5,5 milhões de clientes e 42 528 GWh de consumo anualizado, "correspondendo a um acréscimo de 12 722 clientes e de 43 GWh em consumo, face a maio de 2023".

Em termos homólogos, estes números representam um aumento de 0,5% em número de clientes e uma redução de 0,05% em consumo, relativamente a junho de 2022.

"A quase totalidade dos clientes do mercado livre concentra-se, naturalmente, no segmento dos clientes residenciais, os quais representaram 98,8% do total de clientes" do mercado livre, apontou a ERSE.

Em junho de 2023, entraram 21 911 clientes no mercado livre, tendo 5.595 (29,6 GWh) transitado do mercado regulado e 16 316 (81,0 GWh) entrado diretamente para as carteiras de comercializadores em regime de mercado (entradas diretas).

Por outro lado, cessaram contrato no mercado 8 640 clientes (31,9 GWh) sem que tenham celebrado outro contrato de fornecimento (saídas diretas), e regressaram ao mercado regulado 549 clientes (4,3 GWh).

Em junho, a EDP Comercial manteve a sua posição como principal operador no mercado livre, tendo a sua quota recuado 0,3 pontos percentuais (p.p.) face a maio em número de clientes e 0,1 p.p. em termos de consumo.

Endesa, Luzboa e outros registaram "em junho, um acréscimo nas suas quotas, em número de clientes, de 0,1 p.p.", enquanto Goldenergy, Galp, Iberdrola e MEO Energia mantiveram as suas quotas relativamente a maio de 2023.

Em termos de consumo, a Endesa e a Iberdrola ocupam a segunda e terceira posições em termos de quota de mercado, tendo a Endesa mantido a mesma quota e a Iberdrola aumentado 0,1 p.p. face a maio.

Em termos homólogos, a EDP Comercial foi o comercializador que perdeu mais quota em termos de clientes (2,9 p.p.) e de consumo (2,2 p.p.), ao passo que a Goldenergy registou o maior ganho de clientes (1,6 p.p.) e a Iberdrola teve o maior ganho de quota de consumo (4,2 p.p.).